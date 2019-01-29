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Пернатые динозавры умели летать еще до появления птиц

Группа ученых из Университета штата Северная Каролина, Университета Южной Каролины и Нанкинского института геологии и палеонтологии изучили химический состав пера анхиорниса (Anchiornis huxley) и пришли к выводу, что он мог научиться летать еще до появления птиц. Найденный в составе его пера «укороченный» β-кератин говорит о том, что они были гибкими и позволяли животному преодолевать небольшие расстояния по воздуху.
Пернатые динозавры умели летать еще до появления птиц

Анхиорнис имел четыре лапы, укрытые перьями, а размер этого животного был не более современной вороны. Данная рептилия вызвала интерес ученых, и они хотят понять, насколько сильно птицы от них отличаются. Глава исследовательской группы из Института Нанкина (Китай) Яньхон Пан для изучения состава окаменелых перьев брал образцы и рассматривал их под микроскопом с высоким разрешением. Для сравнения взялись богатые на β-кератин кайнозойской и мезозойской эр перья других рептилий. Результаты опытов показали, что в составе перьев присутствует α-кератин. На сегодняшний день этот белок есть у всех современных позвоночных и млекопитающих. А что касается ныне живущих птиц, в их оперении его очень мало. Также ученые выяснили, что в процессе эволюции они уже прошли процесс делеции (потеря части хромосома при его перестройке).

Подводя итоги, ученые обнаружили, что перо стало гибче, и это говорит об умении этой рептилии летать. Другими словами, ящерица, живущая около 160 миллионов лет тому назад, имела способность летать. А первые птицы, имеющие такие способности, появились только через 10 миллионов лет.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:00

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