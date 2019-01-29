Лера Кудрявцева призналась, что из-за возраста у нее ухудшилась внешность

На своей официальной странице в Instagram Лера Кудрявцева опубликовала фотографию, которая слишком сильно «задела» одну из подписчиц ведущей. В комментариях она поинтересовалась у нее, почему раньше она выглядела намного милее, а теперь хуже. Фанатка даже предположила, что Лера Кудрявцева могла сделать операцию.Телеведущая не стала отмалчиваться, она заявила, что причина, из-за которой ее внешность ухудшилась, кроется в возрасте. Лера Кудрявцева напомнила, что ей уже 47 лет. Однако многие поклонники с ней не согласились. Они стали утверждать, что Лера Кудрявцева выглядит намного лучше тех, кому всего 20 лет.