Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева разоткровенничалась о трудностях родительства, с которыми ей пришлось столкнуться

По словам телезнаменитости, на данный момент в ее жизни не все так хорошо, как может показаться со стороны.В прошлом году Нелли впервые познала радость материнства. Девушка подарила своему любимому второму супругу Кириллу Андрееву сына Мирона, который появился на свет в одной из самых дорогостоящих клиник Майами.Совсем скоро малыш будет праздновать свой первый день рождения. Вполне вероятно, что именно поэтому Ермолаева начала серьезно задумываться над тем, чтобы начать отучать своего сына от грудного вскармливания.На днях экс-участница «Дома-2» опубликовала у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором заявила интернет-пользователям, что только сейчас может с уверенностью сказать, что быть мамой очень сложно, и она считает всех мам настоящими «героинями», которые на протяжении девяти месяцев не только набирают больше 10 килограмм лишнего веса, но и отказываются от нормального сна на животе, постоянно просят кого-то помочь им завязать шнурки или сделать массаж на отекших ногах или спине.Впрочем, на данный момент у Ермолаевой совершенно другие проблемы. Оказывается, что Нелли пришлось столкнуться с трудностями родительства. По словам красавицы, уже целый год она не принадлежит самой себе, что уже начало вызывать у нее мрачные мысли. Выяснилось, что брюнетке пришлось «повесить» себе на рот «амбарный замок» и ничего не кушать и не пить и так целый год, пока она кормит Мирона.Нужно сказать, что многие читатели поспешили пожалеть свою любимицу, а также попросили Нелли еще немного потерпеть, ведь совсем скоро все наладится.