АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Рак поджелудочной железы можно диагностировать с помощью простого теста языка
EUR 75.19 USD 65.93
Курс валют на 29.01.2019

Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева разоткровенничалась о трудностях родительства, с которыми ей пришлось столкнуться

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Нелли Ермолаева рассказала поклонникам о мрачных мыслях, которые в последнее время ее одолевают.

По словам телезнаменитости, на данный момент в ее жизни не все так хорошо, как может показаться со стороны.

Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева разоткровенничалась о трудностях родительства, с которыми ей пришлось столкнуться

В прошлом году Нелли впервые познала радость материнства. Девушка подарила своему любимому второму супругу Кириллу Андрееву сына Мирона, который появился на свет в одной из самых дорогостоящих клиник Майами.

Совсем скоро малыш будет праздновать свой первый день рождения. Вполне вероятно, что именно поэтому Ермолаева начала серьезно задумываться над тем, чтобы начать отучать своего сына от грудного вскармливания.

На днях экс-участница «Дома-2» опубликовала у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором заявила интернет-пользователям, что только сейчас может с уверенностью сказать, что быть мамой очень сложно, и она считает всех мам настоящими «героинями», которые на протяжении девяти месяцев не только набирают больше 10 килограмм лишнего веса, но и отказываются от нормального сна на животе, постоянно просят кого-то помочь им завязать шнурки или сделать массаж на отекших ногах или спине.

Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева разоткровенничалась о трудностях родительства, с которыми ей пришлось столкнуться

Впрочем, на данный момент у Ермолаевой совершенно другие проблемы. Оказывается, что Нелли пришлось столкнуться с трудностями родительства. По словам красавицы, уже целый год она не принадлежит самой себе, что уже начало вызывать у нее мрачные мысли. Выяснилось, что брюнетке пришлось «повесить» себе на рот «амбарный замок» и ничего не кушать и не пить и так целый год, пока она кормит Мирона.

Нужно сказать, что многие читатели поспешили пожалеть свою любимицу, а также попросили Нелли еще немного потерпеть, ведь совсем скоро все наладится.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:32

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Врач-диетолог рассказал об опасности
Глеб Самойлов опубликовал анонс
"Тем, кто желает моей смерти":
Williams и Lotus представят миру
Марина Африкантова жалеет детей,
Во время тестов заметили новую вариацию
Пернатые динозавры умели летать еще до
Дмитрий Маликов празднует 49-летие
Александр Розенбаум раскритиковал парад
Ксения Бородина приобщает своих дочерей
Лера Кудрявцева призналась, что из-за
Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева
46-летняя звезда "Физрука" Дмитриева
Звезда «Дома-2» и бизнесмен Антон Гусев
Пользователи FaceTime столкнулись с
Toyota Yaris Hatchback нового поколения
В России космические туристы отправятся
В Солнечной системе впервые найдена
Никита Джигурда и Анастасия Волочкова
Бывшая жена Валерия Блюменкранца Тата
Виталий Кличко госпитализирован в
Бывшая супруга Марата Башарова отыскала
Звезда сериала «Чужая кровь» Карина
Британка обнаружило в своём носу
Семен Слепаков показал поклонникам свое
Эмма Стоун пришла на светское
Рак поджелудочной железы можно
Семья Дэвида Бекхэма заплатила 17 млн
Эксперт посчитал, что 10 ракет «Сармат»
Дочери телеведущей Марины Ким
Просмотреть все новости