Пользователи FaceTime столкнулись с серьезной проблемой в приложении





С такой проблемой столкнулись все пользователи дополнения на iPhone. Среди прочих неудобств отмечается также невозможность сбросить вызов. Боковая кнопка блокировки на смартфоне не завершает вызов, а наоборот, включает камеру. Среди тех, кто использует программу, посеяна паника в связи с угрозой конфиденциальности личных данных.Компания Apple посоветовала пользователям на время отключить функцию видеосвязи, чтобы избежать неудобных ситуаций. Выход обновления FaceTime с исправленными ошибками и корректной работой ожидается уже на этой неделе.