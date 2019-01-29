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Пользователи FaceTime столкнулись с серьезной проблемой в приложении

Смартфон живет своей жизнью во время использования видеосвязи по FaceTime. Звук и камера включаются до того, как абонент отвечает на вызов.

Пользователи FaceTime столкнулись с серьезной проблемой в приложении

С такой проблемой столкнулись все пользователи дополнения на iPhone. Среди прочих неудобств отмечается также невозможность сбросить вызов. Боковая кнопка блокировки на смартфоне не завершает вызов, а наоборот, включает камеру. Среди тех, кто использует программу, посеяна паника в связи с угрозой конфиденциальности личных данных.

Компания Apple посоветовала пользователям на время отключить функцию видеосвязи, чтобы избежать неудобных ситуаций. Выход обновления FaceTime с исправленными ошибками и корректной работой ожидается уже на этой неделе.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 10:16

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