Звезда «Дома-2» и бизнесмен Антон Гусев выложил фото с грязными ногтями





Так, многие скептически относятся к попыткам Антона позиционировать себя как успешного предпринимателя.Более того, все чаще в его адрес от обманутых подписчиков звучат обвинения в банальном мошенничестве.Есть и другие поводы для нелицеприятных комментариев в Сети. Например, некоторые пользователи отмечают, что часто Гусев пишет свои послания с элементарными ошибками. Оказалось, что он не силен и в географии.А вот теперь появились замечания и к внешнему виду Антона. Фолловеры указывают на то, что бизнесмен в последнее время напоминает бомжа. Об этом говорит и отсутствие элементарного маникюра.Пользователи недоумевают, почему вроде бы состоятельный человек, но с грязными ногтями, не может уделить время для похода к косметологам. Наверное, предполагают они, Гусеву нравится такой образ жизни, и неухоженные ногти его ничуть не смущают.