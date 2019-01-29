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Звезда «Дома-2» и бизнесмен Антон Гусев выложил фото с грязными ногтями

Бывший участник проекта «Дом-2» Антон Гусев все чаще становится объектом насмешек.

Так, многие скептически относятся к попыткам Антона позиционировать себя как успешного предпринимателя.

Звезда «Дома-2» и бизнесмен Антон Гусев выложил фото с грязными ногтями

Более того, все чаще в его адрес от обманутых подписчиков звучат обвинения в банальном мошенничестве.

Есть и другие поводы для нелицеприятных комментариев в Сети. Например, некоторые пользователи отмечают, что часто Гусев пишет свои послания с элементарными ошибками. Оказалось, что он не силен и в географии.

Звезда «Дома-2» и бизнесмен Антон Гусев выложил фото с грязными ногтями

А вот теперь появились замечания и к внешнему виду Антона. Фолловеры указывают на то, что бизнесмен в последнее время напоминает бомжа. Об этом говорит и отсутствие элементарного маникюра.

Пользователи недоумевают, почему вроде бы состоятельный человек, но с грязными ногтями, не может уделить время для похода к косметологам. Наверное, предполагают они, Гусеву нравится такой образ жизни, и неухоженные ногти его ничуть не смущают.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:17

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