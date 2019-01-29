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46-летняя звезда "Физрука" Дмитриева родила дочь от бывшего ученика

46-летняя звезда "Физрука" родила дочь своему бывшему ученику, 27-летнему Владимиру Киммельману. Второго ребёнка Евгения Дмитриева назвала Марусей.
46-летняя звезда "Физрука" Дмитриева родила дочь от бывшего ученика

Близкая подруга актрисы сериалов "Физрук" и "Склифосовский" рассказала, что 10 января та в очередной раз стала мамой. В конце 2018 года впервые стало известно о беременности Дмитриевой, которая тщательно скрывает личную жизнь от общественности. Вышла замуж артистка за своего ученика, режиссёра и актёра Киммельмана, который на 18 лет младше жены.

Несмотря на разницу в возрасте, пара завела общую дочь, которую назвали Марусей. Полина Агуреева, коллега и приятельница Дмитриевой, призналась, что та выходила на сцену едва ли не накануне родов. Подругу актриса характеризует как очень активную и добродушную.

От предыдущих отношений у звезды есть 7-летний сын Марк, который до последнего времени считался главным в семье. Как поделилась сама Дмитриева, сперва она воспитывала мальчика строго, но поняла, что тому пойдёт на пользу свобода.
46-летняя звезда "Физрука" Дмитриева родила дочь от бывшего ученика

Марк сам решил посещать бассейн и ходить на гимнастику, помимо занятий в школе. Про себя артистка вспоминает, что в детстве мечтала заниматься танцами, но по настоянию родителей изучала музыку.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:29

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