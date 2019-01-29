Toyota Yaris Hatchback нового поколения могут переименовать в Mazda 2





Автопроизводитель уже имеет соглашение с брендом Mazda по версии Yaris в кузове седан. Ранее авто реализовывали на территории Северной Америки под именем Scion iA. Уже в 2015 году после закрытия марки Scion версию назвали Yaris iA. Затем авто стали называть седан Yaris. Между тем, под шильдиком Toyota, а также кузовными панелями находится версия Mazda2, которую построили на территории Мексики. Для Toyota целесообразней было аналогично поступить с версией хэтчбек. Представители Toyota отмечают, что компания не собирается в Соединённых Штатах продавать лифтбэк версии Yaris 2011, однако продолжит предлагать модификацию Yaris 2017 в кузове седан, построенную на территории Мексики при партнёрстве с брендом Mazda.Руководство компании отмечает, что разработку хэтчбека Yaris следующей генерации недавно приостановили. При этом производитель пообещал анонсировать всю линейку Yaris. Её дебют состоится текущей весной в рамках запланированного автосалона в Нью-Йорке.