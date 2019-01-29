Никита Джигурда и Анастасия Волочкова объявили о создании творческого союза
На странице в социальной сети Instagram известная балерина Анастасия Волочкова опубликовала интригующее видео. На нем Волочкова в объятиях Джигурды сообщила о своих творческих планах на ближайшее будущее.
Дуэт, по словам эпатажного шоумена, станет великим творческим союзом. В ролике Никита Джигурда обращается к обидчикам балерины, которые, по его мнению, просто «хайпуют».
Артист заявил, что Анастасия Волочкова показывает высший пилотаж, а те, кто имеет что-то против артистки, просто не понимают ее творчества. Джигурда также отметил величие балерины, сравнив её с Богами.
Волочкова, в свою очередь, пообещала, что новый творческий проект будет чем-то нереальным. В подписи к видео она написала слова восхищения о Никите Джигурде, отметив его мужество и благородство.
Подписчики прима-балерины отнеслись к такой идее скептически. Пользователи высказали свое недоверие относительно успешности будущего дуэта, считая, что таким образом артисты просто пытаются напомнить о себе и привлечь внимание.
Дуэт, по словам эпатажного шоумена, станет великим творческим союзом. В ролике Никита Джигурда обращается к обидчикам балерины, которые, по его мнению, просто «хайпуют».
Артист заявил, что Анастасия Волочкова показывает высший пилотаж, а те, кто имеет что-то против артистки, просто не понимают ее творчества. Джигурда также отметил величие балерины, сравнив её с Богами.
Волочкова, в свою очередь, пообещала, что новый творческий проект будет чем-то нереальным. В подписи к видео она написала слова восхищения о Никите Джигурде, отметив его мужество и благородство.
Подписчики прима-балерины отнеслись к такой идее скептически. Пользователи высказали свое недоверие относительно успешности будущего дуэта, считая, что таким образом артисты просто пытаются напомнить о себе и привлечь внимание.