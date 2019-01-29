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Никита Джигурда и Анастасия Волочкова объявили о создании творческого союза

На странице в социальной сети Instagram известная балерина Анастасия Волочкова опубликовала интригующее видео. На нем Волочкова в объятиях Джигурды сообщила о своих творческих планах на ближайшее будущее.

Никита Джигурда и Анастасия Волочкова объявили о создании творческого союза

Дуэт, по словам эпатажного шоумена, станет великим творческим союзом. В ролике Никита Джигурда обращается к обидчикам балерины, которые, по его мнению, просто «хайпуют».

Артист заявил, что Анастасия Волочкова показывает высший пилотаж, а те, кто имеет что-то против артистки, просто не понимают ее творчества. Джигурда также отметил величие балерины, сравнив её с Богами.

Волочкова, в свою очередь, пообещала, что новый творческий проект будет чем-то нереальным. В подписи к видео она написала слова восхищения о Никите Джигурде, отметив его мужество и благородство.

Подписчики прима-балерины отнеслись к такой идее скептически. Пользователи высказали свое недоверие относительно успешности будущего дуэта, считая, что таким образом артисты просто пытаются напомнить о себе и привлечь внимание.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 09:45

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