В России космические туристы отправятся на орбиту на несколько минут через 5 лет
В России туристы компании "Аэронет" смогут отправиться в космос на несколько минут. Проект суборбитальных полётов "КосмоКурс" завершится примерно 5 лет спустя.
Руководство российской инициативы AeroNet сообщило, что вскоре россияне смогут стать космическими туристами с куда более низким бюджетом, чем у полноценных полётов на орбиту. Несколько минут желающие будут находится выше 100 км над землёй, откуда им помогут спуститься двигатели либо парашюты. В развитие "КосмоКурса", согласно данным "Аэронета", вложился частный инвестор.
Проект включает разработку необходимой для суборбитальной транспортировки ракеты, двигателя и спускаемого модуля. AeroNet имеет официальную лицензию, выданную "Роскосмосом".
Предварительно, россияне готовы заплатить за такой опыт космического полёта по 200-250 тысяч долларов. Для сравнения, последняя туристка за место в "Союзе" должна была отдать 52 млн долларов.
Всего на орбите Земли побывали 7 частных клиентов, чей вклад начинался с сумм 20-25 млн долларов. Отправляла туристов в космос и Россия, однако деятельность приостановилась одновременно с завершением программы Space Shuttle.
Руководство российской инициативы AeroNet сообщило, что вскоре россияне смогут стать космическими туристами с куда более низким бюджетом, чем у полноценных полётов на орбиту. Несколько минут желающие будут находится выше 100 км над землёй, откуда им помогут спуститься двигатели либо парашюты. В развитие "КосмоКурса", согласно данным "Аэронета", вложился частный инвестор.
Проект включает разработку необходимой для суборбитальной транспортировки ракеты, двигателя и спускаемого модуля. AeroNet имеет официальную лицензию, выданную "Роскосмосом".
Предварительно, россияне готовы заплатить за такой опыт космического полёта по 200-250 тысяч долларов. Для сравнения, последняя туристка за место в "Союзе" должна была отдать 52 млн долларов.
Всего на орбите Земли побывали 7 частных клиентов, чей вклад начинался с сумм 20-25 млн долларов. Отправляла туристов в космос и Россия, однако деятельность приостановилась одновременно с завершением программы Space Shuttle.
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:02