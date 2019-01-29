В России космические туристы отправятся на орбиту на несколько минут через 5 лет





Руководство российской инициативы AeroNet сообщило, что вскоре россияне смогут стать космическими туристами с куда более низким бюджетом, чем у полноценных полётов на орбиту. Несколько минут желающие будут находится выше 100 км над землёй, откуда им помогут спуститься двигатели либо парашюты. В развитие "КосмоКурса", согласно данным "Аэронета", вложился частный инвестор.Проект включает разработку необходимой для суборбитальной транспортировки ракеты, двигателя и спускаемого модуля. AeroNet имеет официальную лицензию, выданную "Роскосмосом".Предварительно, россияне готовы заплатить за такой опыт космического полёта по 200-250 тысяч долларов. Для сравнения, последняя туристка за место в "Союзе" должна была отдать 52 млн долларов.Всего на орбите Земли побывали 7 частных клиентов, чей вклад начинался с сумм 20-25 млн долларов. Отправляла туристов в космос и Россия, однако деятельность приостановилась одновременно с завершением программы Space Shuttle.