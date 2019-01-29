АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Рак поджелудочной железы можно диагностировать с помощью простого теста языка
EUR 75.19 USD 65.93
Курс валют на 29.01.2019

В России космические туристы отправятся на орбиту на несколько минут через 5 лет

В России туристы компании "Аэронет" смогут отправиться в космос на несколько минут. Проект суборбитальных полётов "КосмоКурс" завершится примерно 5 лет спустя.
В России космические туристы отправятся на орбиту на несколько минут через 5 лет

Руководство российской инициативы AeroNet сообщило, что вскоре россияне смогут стать космическими туристами с куда более низким бюджетом, чем у полноценных полётов на орбиту. Несколько минут желающие будут находится выше 100 км над землёй, откуда им помогут спуститься двигатели либо парашюты. В развитие "КосмоКурса", согласно данным "Аэронета", вложился частный инвестор.

Проект включает разработку необходимой для суборбитальной транспортировки ракеты, двигателя и спускаемого модуля. AeroNet имеет официальную лицензию, выданную "Роскосмосом".

Предварительно, россияне готовы заплатить за такой опыт космического полёта по 200-250 тысяч долларов. Для сравнения, последняя туристка за место в "Союзе" должна была отдать 52 млн долларов.

Всего на орбите Земли побывали 7 частных клиентов, чей вклад начинался с сумм 20-25 млн долларов. Отправляла туристов в космос и Россия, однако деятельность приостановилась одновременно с завершением программы Space Shuttle.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:02

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Врач-диетолог рассказал об опасности
Глеб Самойлов опубликовал анонс
"Тем, кто желает моей смерти":
Williams и Lotus представят миру
Марина Африкантова жалеет детей,
Во время тестов заметили новую вариацию
Пернатые динозавры умели летать еще до
Дмитрий Маликов празднует 49-летие
Александр Розенбаум раскритиковал парад
Ксения Бородина приобщает своих дочерей
Лера Кудрявцева призналась, что из-за
Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева
46-летняя звезда "Физрука" Дмитриева
Звезда «Дома-2» и бизнесмен Антон Гусев
Пользователи FaceTime столкнулись с
Toyota Yaris Hatchback нового поколения
В России космические туристы отправятся
В Солнечной системе впервые найдена
Никита Джигурда и Анастасия Волочкова
Бывшая жена Валерия Блюменкранца Тата
Виталий Кличко госпитализирован в
Бывшая супруга Марата Башарова отыскала
Звезда сериала «Чужая кровь» Карина
Британка обнаружило в своём носу
Семен Слепаков показал поклонникам свое
Эмма Стоун пришла на светское
Рак поджелудочной железы можно
Семья Дэвида Бекхэма заплатила 17 млн
Эксперт посчитал, что 10 ракет «Сармат»
Дочери телеведущей Марины Ким
Просмотреть все новости