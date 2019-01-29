В Солнечной системе впервые найдена планетезималь — зародыш планеты
Ученые заявили, что им впервые удалось обнаружить планетезималь в Солнечной системе. Зародыш планеты радиусом 1,3 километра находится за орбитой Нептуна в поясе Эджворта-Койпера, обнаружение подобных объектов предсказывалось еще 70 лет назад, но до сих пор ни одного такого тела найдено не было.
По словам астрофизиков, пояс Эджворта-Койпера состоит из небесных тел, которые не смогли сформироваться в полноценные планеты. Учитывая, что света и тепла в этом регионе не так много, все объекты, которые здесь находятся, сохранились в первозданном виде.
Самыми известными объектами, находящимся за орбитой Нептуна являются Плутон и Седна. Ученые отмечают, что в поясе Эджворта-Койпера находится множество объектов, чей радиус превышает 1 километр. Они представляют интерес для астрофизиков, но найти их из-за малой величины и удаленности очень сложно. Обнаружив планетезималь, специалисты подтвердили гипотезу, которая предсказывала, что на раннем этапе зародыши планет имеют малые размеры, но за короткий промежуток времени способны быстро нарастить массу.
По словам астрофизиков, пояс Эджворта-Койпера состоит из небесных тел, которые не смогли сформироваться в полноценные планеты. Учитывая, что света и тепла в этом регионе не так много, все объекты, которые здесь находятся, сохранились в первозданном виде.
Самыми известными объектами, находящимся за орбитой Нептуна являются Плутон и Седна. Ученые отмечают, что в поясе Эджворта-Койпера находится множество объектов, чей радиус превышает 1 километр. Они представляют интерес для астрофизиков, но найти их из-за малой величины и удаленности очень сложно. Обнаружив планетезималь, специалисты подтвердили гипотезу, которая предсказывала, что на раннем этапе зародыши планет имеют малые размеры, но за короткий промежуток времени способны быстро нарастить массу.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:53