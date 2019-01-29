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В Солнечной системе впервые найдена планетезималь — зародыш планеты

Ученые заявили, что им впервые удалось обнаружить планетезималь в Солнечной системе. Зародыш планеты радиусом 1,3 километра находится за орбитой Нептуна в поясе Эджворта-Койпера, обнаружение подобных объектов предсказывалось еще 70 лет назад, но до сих пор ни одного такого тела найдено не было.
В Солнечной системе впервые найдена планетезималь — зародыш планеты

По словам астрофизиков, пояс Эджворта-Койпера состоит из небесных тел, которые не смогли сформироваться в полноценные планеты. Учитывая, что света и тепла в этом регионе не так много, все объекты, которые здесь находятся, сохранились в первозданном виде.

Самыми известными объектами, находящимся за орбитой Нептуна являются Плутон и Седна. Ученые отмечают, что в поясе Эджворта-Койпера находится множество объектов, чей радиус превышает 1 километр. Они представляют интерес для астрофизиков, но найти их из-за малой величины и удаленности очень сложно. Обнаружив планетезималь, специалисты подтвердили гипотезу, которая предсказывала, что на раннем этапе зародыши планет имеют малые размеры, но за короткий промежуток времени способны быстро нарастить массу.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:53

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