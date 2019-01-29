Бывшая жена Валерия Блюменкранца Тата Абрамсон высказала свое мнение по поводу его ссоры с Ириной Пинчук

«Я сидела вот так же, ждала своего бывшего супруга, беременная, плакала. Он не приходил по два дня.. Было много..А я вот так сидела беременная и его ждала! Было очень больно, очень неприятно..ужасно..»,- вспомнила Тата совместную жизнь с экс-мужем.

«Люди не меняются! Но как девочку мне Иру жалко!», - подметила Тата в прямом эфире.





По словам Таты Абрамсон, Ирине нужно уже сейчас правильно расставить все точки над «ё», так как дальше все может быть еще хуже.Несколько часов назад Тата вышла со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором поспешила ответить на часто задаваемые ей вопросы, насчет недавнего скандала между Ириной и Валерием.По прилету из Сейшельских островов в Москву Блюменкранц поспешил устроить себе двухдневный загул, во время которого перестал выходить на связь со своей новой девушкой. А Пинчук настолько сильно переволновалась, что решила расстаться с несерьезным избранником, ведь Валерий не понимает всю ответственность, которую взял на себя, познакомившись с ее родителями.Тата Абрамсон заявила, что исчезновение на несколько дней для ее бывшего супруга является привычным делом, ведь она сама не единожды, вот так вот сидела, и даже когда была беременна, и ждала, когда же Блюменкранц вернется домой.Также бывшая жена Валерия отметила, что не понимает, почему Ирина плачет «крокодильими слезами», ведь она знает его всего «два четверга».