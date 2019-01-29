Виталий Кличко госпитализирован в Давосе из-за давней травмы спины





Имеется информация, что у бывшего спортсмена обострились боли. По словам действующего пресс-секретаря киевского мэра, Кличко в настоящее время проходит обследование и реабилитацию в Санкт-Иоганн-ин-Тироле (Австрия). За ним наблюдают медицинские специалисты одной из местных клиник. Травму, которая снова начала тревожить спортсмена, он получил ещё в 2007 году, когда он разминался перед боем против американского боксёра Джамила Макклайна.Неизвестно, когда Кличко сможет вернуться к выполнению непосредственных обязанностей. Из-за непредвиденной госпитализации, киевский мэр отложил рабочую поездку в Осло.