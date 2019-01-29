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Бывшая супруга Марата Башарова отыскала исчезнувшего мужа Артема Илясова

Бывшей жене Марата Башарова актрисе Екатерине Архаровой удалось найти своего мужа Артема Илясова через два дня после его пропажи. Об исчезновении супруга обеспокоенная женщина сообщила в понедельник на своей официальной странице в Facebook, она отметила, что Артем Илясов отсутствует уже два дня, поэтому было решено подключить к поиску полицию и волонтеров.
Бывшая супруга Марата Башарова отыскала исчезнувшего мужа Артема Илясова

По словам Екатерины Архаровой, бесследное исчезновение 38-летнего мужа произошло, когда он покинул их семейное кафе «Раиса Захарна». Однако через некоторое время актриса сообщила, что ее муж нашелся. Но уточнять, где он все это время находился, она не стала. Женщина поблагодарила Бога и всех причастных к поиску Артема Илясова.

Некоторые комментаторы предположили, что таким нехитрым образом семейная пара решила пропиарить свое кафе «Раиса Захарна». Возмущенная актриса на это заявила, что подобное может написать человек с извращенным мозгом. Екатерина Архарова пожаловалась, что не спала почти три дня, обзванивая морги, больницы и бюро несчастных случаев. Всех тех, кто усомнился в пропаже супруга и спешил об этом написать, актриса незамедлительно блокировала.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:14

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