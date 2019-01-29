Звезда сериала «Чужая кровь» Карина Андоленко поделилась секретом красоты

Карина Андоленко выглядит моложе даже своего небольшого возраста. Поддерживать себя в отличной форме 31-летней девушке помогают регулярные занятия спортом. На этот раз девушка открыла для себя новое направление фитнеса – пилатес.Актриса с восторгом рассказала подписчикам о своем первом занятии. Она считает, что такой вид фитнеса помогает держать в тонусе не только мышцы, но и свой разум, который тоже требует регулярных разминок. «Каждую секунду нужно было прочувствовать, каждую клеточку своего организма… Концентрация нужна максимальная» - рассказала о своих ощущениях Карина Андоленко.В комментариях подписчики поддержали актрису в ее увлечении, а также похвалили за упорство и трудолюбие.