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Звезда сериала «Чужая кровь» Карина Андоленко поделилась секретом красоты

Актриса популярных мелодрам «Сильная слабая женщина», «Страсти по Чапаю», «Чужая кровь» Карина Андоленко рассказала своим подписчикам в социальной сети о новом полезном увлечении. На своей страничке в Instagram актриса поделилась впечатлениями о занятии пилатесом.

Звезда сериала «Чужая кровь» Карина Андоленко поделилась секретом красоты

Карина Андоленко выглядит моложе даже своего небольшого возраста. Поддерживать себя в отличной форме 31-летней девушке помогают регулярные занятия спортом. На этот раз девушка открыла для себя новое направление фитнеса – пилатес.

Актриса с восторгом рассказала подписчикам о своем первом занятии. Она считает, что такой вид фитнеса помогает держать в тонусе не только мышцы, но и свой разум, который тоже требует регулярных разминок. «Каждую секунду нужно было прочувствовать, каждую клеточку своего организма… Концентрация нужна максимальная» - рассказала о своих ощущениях Карина Андоленко.

В комментариях подписчики поддержали актрису в ее увлечении, а также похвалили за упорство и трудолюбие.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 09:05

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