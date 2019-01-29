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Рак поджелудочной железы можно диагностировать с помощью простого теста языка
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Рак поджелудочной железы можно диагностировать с помощью простого теста языка

Рак поджелудочной железы можно диагностировать с помощью простого теста языка, о чем заявили исследователи из Чжэцзянского университета (Zhejiang University, Китай) во главе с профессором Ланджуаном Ли (Lanjuan Li).

Рак поджелудочной железы можно диагностировать с помощью простого теста языка

В ходе масштабного научного изыскания было установлено, что во рту у пациентов имеются четыре типа бактерий. И от вида этих бактерий зависит дальнейшего распространение недуга. Микроорганизмы видов Leptotrichia и Fusobacterium позволяют говорить о высоком риске развития онкологической болезни, тогда как этот риск заметно ниже в случае, если во рту преобладают бактерии Haemophilus и Porphyromonas.

Рак поджелудочной железы является одной из самых сложных и смертельно опасных разновидностей онкологических заболеваний. Известно, что только 1% пациентов выживает спустя 10 и более лет после постановки этого диагноза.

Китайские ученые выразили надежду, что их исследования будут способствовать ранней диагностике рака поджелудочной железы, что позволит своевременно вступить в борьбу с этим недугом.

Рак поджелудочной железы можно диагностировать с помощью простого теста языка

Нужно вспомнить, что эта болезнь унесла жизни таких звезд, как Патрик Суэйзи и Алан Рикман. Актер из «Грязных танцев» умер в 57-летнем возрасте через 20 месяцев после постановки диагноза. 69-летний Рикман, известный по роли в фильмах про Гарри Поттера, скончался через шесть месяцев после этого.

Ученые напомнили, что риск возникновения и развития рака поджелудочной железы особенно высок у курильщиков, у людей полных и старше 75 лет, а также у тех, чьи родственники болели подобным заболеванием.



 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:37

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