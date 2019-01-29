Эксперт посчитал, что 10 ракет «Сармат» способны уничтожить все население США





Согласно официальным данным ракета МБР РС-28 «Сармат» несет от 6,75 до 7,5 ядерных мегатонн, этого достаточно чтобы уничтожить одним ударом более 30 млн человек. «Сармату» почти невозможно отследить, ее траектория может проходить через Южный полюс на сверхмалой высоте. Даже при условии, что все МБР «Сармат» будут использованы, дело завершат подводные беспилотники «Посейдон», в заключении добавил Алексей Леонков.МБР «Сармат» уже прошла бросковые испытания. В 2019 году ракетные войска проведут первые летные тесты, а до 2025 года российские военные получат на вооружение более 40 МБР «Сармат». Ракеты придут на замену комплексам Р-36М2 «Воевода», производством которых занималась УССР.