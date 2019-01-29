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Семен Слепаков показал поклонникам свое выражение лица перед сочинением шуток

Известный юморист Семен Слепаков опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram черно-белый снимок, на котором его взгляд отображает грусть и задумчивость. Как отметил автор множества шуток, именно с таким выражением лица он ездит на работу сочинять эти самые шутки.

Семен Слепаков показал поклонникам свое выражение лица перед сочинением шуток

Признавшись в том, какие эмоции его переполняют перед началом творческого процесса, Семен Слепаков пожелал подписчикам хорошего настроения.

Фолловеры начали успокаивать своего любимца, отметив, что у многих россиян начало рабочих будней сопровождается подобным выражением лица. Также фолловеры не упустили возможность похвалить Семена Слепакова за сериал «Домашний арест», который стал его дебютом в кинематографе в качестве продюсера и сценариста.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:48

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