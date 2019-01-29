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Гоша Куценко пошутил над фанатами, устроив «пьяный челлендж»

Известный российский артист Гоша Куценко опубликовал на своей странице в сети Instagram ролик с хэштегом «челлендж», на котором предстал перед инетрент-аудиторией в пьяном виде. Однако фанатам не стоит переживать за здоровье своего кумира, ведь в конце видео становится понятно, что актер всего лишь пошутил.


Гоша Куценко пошутил над фанатами, устроив «пьяный челлендж»

На видеозаписи, опубликованной Гошей Куценко в соцсети, актер лежит на диване в полуобнаженном виде и произносит несвязную речь. Судя по поведению кинозвезды, можно предположить, что в момент съемок он находился в «объятиях зеленого змия». В комментарии к посту актер предусмотрительно призвал подписчиков досмотреть видеозапись до конца, ведь именно в финальной части артист становится абсолютно трезвым и заявляет, что пошутил.

Поклонники пришли в восторг от ролика с участием своего кумира. Многие признались, что благодаря актерскому таланту Гоши Куценко действительно поверили, что он пьян. И лишь кто-то из подписчиков с некоторой грустью констатировал, что «антикиллер уже не тот».



 
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ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:15

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