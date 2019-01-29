Эмма Стоун пришла на светское мероприятие, нарушив дресс-код

Эмма Стоун появилась на светском мероприятии в золотистой блузе с одним рукавом, черных брюках свободного кроя со стрелками и босоножках. Шею знаменитости украшал массивный бант, являющийся элементом топа. Модные критики из глянцевого издания заметили, что такого рода мероприятия гостьи традиционно посещают в платьях или брючных костюмах.Актриса пришла на церемонию в сопровождении своего возлюбленного – Дэйва Маккари, одного из создателей телепроекта Saturday Night Live.Примечательно, что в 2017 году Эмме Стоун было предложено сотрудничество с французским модным домом Louis Vuitton в качестве бренд-амбассадора.