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Эмма Стоун пришла на светское мероприятие, нарушив дресс-код

Голливудская звезда Эмма Стоун пришла на церемонию вручения премии Гильдии киноактеров США, нарушив правила дресс-кода. Такое мнение высказали эксперты из модного журнала Vogue.


Эмма Стоун пришла на светское мероприятие, нарушив дресс-код

Эмма Стоун появилась на светском мероприятии в золотистой блузе с одним рукавом, черных брюках свободного кроя со стрелками и босоножках. Шею знаменитости украшал массивный бант, являющийся элементом топа. Модные критики из глянцевого издания заметили, что такого рода мероприятия гостьи традиционно посещают в платьях или брючных костюмах.

Актриса пришла на церемонию в сопровождении своего возлюбленного – Дэйва Маккари, одного из создателей телепроекта Saturday Night Live.

Примечательно, что в 2017 году Эмме Стоун было предложено сотрудничество с французским модным домом Louis Vuitton в качестве бренд-амбассадора.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:39

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