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Дочери телеведущей Марины Ким медитируют в костюмах девочек-джиннов Шиммер и Шайн

Популярная телеведущая Марина Ким опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram фотографии, на которых ее маленькие дочери занимаются йогой. Для медитации девочки выбрали необычные наряды – костюмы героинь известного мультфильма «Шиммер и Шайн».


Дочери телеведущей Марины Ким медитируют в костюмах девочек-джиннов Шиммер и Шайн

Бриане, старшей дочери Марины Ким, четыре года, а ее маленькой сестренке Дарине еще нет и трех лет. Несмотря на детский возраст, девочки решили постигнуть дзен и занялись йогой.

На фотографиях, опубликованных телезвездой в соцсети, запечатлен процесс медитации малышек. Бриана и Дарина сидят в позе лотоса, а на коленях удерживают пустые тарелки. Для того, чтобы процесс был более успешным, сестры облачились в костюмы девочек-джиннов из любимого маленькими зрителями мультсериала «Шиммер и Шайн».

Почитатели с теплотой отозвались об увиденном на снимках. В своих комментариях они написали множество комплиментов как в адрес девочек, так и в адрес их звездной мамы.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:21

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