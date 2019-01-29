Дочери телеведущей Марины Ким медитируют в костюмах девочек-джиннов Шиммер и Шайн

Бриане, старшей дочери Марины Ким, четыре года, а ее маленькой сестренке Дарине еще нет и трех лет. Несмотря на детский возраст, девочки решили постигнуть дзен и занялись йогой.На фотографиях, опубликованных телезвездой в соцсети, запечатлен процесс медитации малышек. Бриана и Дарина сидят в позе лотоса, а на коленях удерживают пустые тарелки. Для того, чтобы процесс был более успешным, сестры облачились в костюмы девочек-джиннов из любимого маленькими зрителями мультсериала «Шиммер и Шайн».Почитатели с теплотой отозвались об увиденном на снимках. В своих комментариях они написали множество комплиментов как в адрес девочек, так и в адрес их звездной мамы.