Дочери телеведущей Марины Ким медитируют в костюмах девочек-джиннов Шиммер и Шайн
Популярная телеведущая Марина Ким опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram фотографии, на которых ее маленькие дочери занимаются йогой. Для медитации девочки выбрали необычные наряды – костюмы героинь известного мультфильма «Шиммер и Шайн».
Бриане, старшей дочери Марины Ким, четыре года, а ее маленькой сестренке Дарине еще нет и трех лет. Несмотря на детский возраст, девочки решили постигнуть дзен и занялись йогой.
На фотографиях, опубликованных телезвездой в соцсети, запечатлен процесс медитации малышек. Бриана и Дарина сидят в позе лотоса, а на коленях удерживают пустые тарелки. Для того, чтобы процесс был более успешным, сестры облачились в костюмы девочек-джиннов из любимого маленькими зрителями мультсериала «Шиммер и Шайн».
Почитатели с теплотой отозвались об увиденном на снимках. В своих комментариях они написали множество комплиментов как в адрес девочек, так и в адрес их звездной мамы.
Бриане, старшей дочери Марины Ким, четыре года, а ее маленькой сестренке Дарине еще нет и трех лет. Несмотря на детский возраст, девочки решили постигнуть дзен и занялись йогой.
На фотографиях, опубликованных телезвездой в соцсети, запечатлен процесс медитации малышек. Бриана и Дарина сидят в позе лотоса, а на коленях удерживают пустые тарелки. Для того, чтобы процесс был более успешным, сестры облачились в костюмы девочек-джиннов из любимого маленькими зрителями мультсериала «Шиммер и Шайн».
Почитатели с теплотой отозвались об увиденном на снимках. В своих комментариях они написали множество комплиментов как в адрес девочек, так и в адрес их звездной мамы.