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Первая леди Франции Брижит Макрон пришла в древний египетский храм в кроссовках

Первая леди Франции Брижит Макрон посетила древний египетский храм в одежде, сочетающей деловой и спортивный стили. По мнению модных критиков, такой наряд жены главы французского государства является нарушением норм этикета.


Первая леди Франции Брижит Макрон пришла в древний египетский храм в кроссовках

Во время недавнего пребывания в Египте президент Франции и его супруга посетили древнее культовое сооружение, высеченное в скале на западном берегу реки Нил. Снимки пары, сделанные во время мероприятия, в одночасье распространились в популярных сообществах в социальных сетях.

Внимание интернет-аудитория привлек наряд Брижит Макрон: она одела брючный деловой костюм и кроссовки от Louis Vuitton.

При этом модные критики указывают, что сочетание спортивной обуви с одеждой делового стиля является нарушением этикета. Эксперты отмечают, что подобный образ подходит только для особых fashion-вечеринок.

Многие юзеры также выразили свое недовольство внешним видом жены президента страны, которую называют законодательницей мод. Им показалось странным, что французская элегантность может выглядеть таким образом.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:10

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