Первая леди Франции Брижит Макрон пришла в древний египетский храм в кроссовках

Во время недавнего пребывания в Египте президент Франции и его супруга посетили древнее культовое сооружение, высеченное в скале на западном берегу реки Нил. Снимки пары, сделанные во время мероприятия, в одночасье распространились в популярных сообществах в социальных сетях.Внимание интернет-аудитория привлек наряд Брижит Макрон: она одела брючный деловой костюм и кроссовки от Louis Vuitton.При этом модные критики указывают, что сочетание спортивной обуви с одеждой делового стиля является нарушением этикета. Эксперты отмечают, что подобный образ подходит только для особых fashion-вечеринок.Многие юзеры также выразили свое недовольство внешним видом жены президента страны, которую называют законодательницей мод. Им показалось странным, что французская элегантность может выглядеть таким образом.