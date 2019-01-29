Врач рассказал о правильных методах борьбы с высокой температурой





В связи с тем, что жар может быть спровоцирован многими причинами, медик советует первым делом выяснить диагноз. Рост температуры может являться свидетельством и ОРЗ, и воспаления в брюшной полости, и даже пневмонии. В случае, если это ОРЗ, то снижать температуру за счет приема таблеток не следует.Михаил Каневский обращает внимание, что сбить температуру поможет обильное питье, поскольку выделительная система выведет лишний жар из организма вместе с мочой и потом. При этом нельзя одеваться в теплую одежду и кутаться в одеяло, так как это будет препятствовать выходу жара из тела, и ситуация лишь усугубится.Эксперт подчеркнул, что если столбик термометра поднялся до 39 градусов или выше, то самым правильным решением будет обратиться за профессиональной медицинской помощью в поликлинику или вызвать на дом участкового врача.