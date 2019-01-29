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Врач рассказал о правильных методах борьбы с высокой температурой

В разгар гриппа и острых респираторных заболеваний особенно актуальной становится проблема борьбы с высокой температурой. Михаил Каневский, врач скорой помощи с 37-летним стажем, поделился советами, как привести свой организм в норму. Также он рассказал, что делать в таком состоянии не рекомендуется.


Врач рассказал о правильных методах борьбы с высокой температурой

В связи с тем, что жар может быть спровоцирован многими причинами, медик советует первым делом выяснить диагноз. Рост температуры может являться свидетельством и ОРЗ, и воспаления в брюшной полости, и даже пневмонии. В случае, если это ОРЗ, то снижать температуру за счет приема таблеток не следует.

Михаил Каневский обращает внимание, что сбить температуру поможет обильное питье, поскольку выделительная система выведет лишний жар из организма вместе с мочой и потом. При этом нельзя одеваться в теплую одежду и кутаться в одеяло, так как это будет препятствовать выходу жара из тела, и ситуация лишь усугубится.

Эксперт подчеркнул, что если столбик термометра поднялся до 39 градусов или выше, то самым правильным решением будет обратиться за профессиональной медицинской помощью в поликлинику или вызвать на дом участкового врача.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:09

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