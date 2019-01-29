Steam представил обновленные системные требования игры Metro Exodus
Онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ Steam представил обновленные системные требования игры Metro Exodus от 4A Games. Этот продукт станет третьим в серии.
Сообщается, что версия игры для ПК займет 59 GB, а на игровой приставке Xbox — 53,45 GB.
Metro Exodus принадлежит жанру компьютерных игр-шутеров. В процессе игры геймеры окунутся в события, происходящие постапокалиптическом мире. Действия будут разворачиваться в 2035 году в московском метрополитене и вне его стен.
Демонстрация игры на ПК, PlayStation 4 и Xbox One запланирована на 15 февраля.
Сообщается, что версия игры для ПК займет 59 GB, а на игровой приставке Xbox — 53,45 GB.
Metro Exodus принадлежит жанру компьютерных игр-шутеров. В процессе игры геймеры окунутся в события, происходящие постапокалиптическом мире. Действия будут разворачиваться в 2035 году в московском метрополитене и вне его стен.
Демонстрация игры на ПК, PlayStation 4 и Xbox One запланирована на 15 февраля.
Технологии
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:59