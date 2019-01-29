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Steam представил обновленные системные требования игры Metro Exodus

Онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ Steam представил обновленные системные требования игры Metro Exodus от 4A Games. Этот продукт станет третьим в серии.


Steam представил обновленные системные требования игры Metro Exodus

Сообщается, что версия игры для ПК займет 59 GB, а на игровой приставке Xbox — 53,45 GB.

Metro Exodus принадлежит жанру компьютерных игр-шутеров. В процессе игры геймеры окунутся в события, происходящие постапокалиптическом мире. Действия будут разворачиваться в 2035 году в московском метрополитене и вне его стен.

Демонстрация игры на ПК, PlayStation 4 и Xbox One запланирована на 15 февраля.



 
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Технологии
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:59

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