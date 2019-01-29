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В браке Александры Черно и Иосифа Оганесяна начался кризис

Участники реалити-шоу «Дом-2» Александра Черно и Иосиф Оганесян состоят в официальном браке чуть больше месяца, однако уже успели столкнуться с кризисом. Об этом сообщила новоиспеченная супруга на своей странице в Instagram.

По словам Саши, эйфория после свадьбы подошла к концу, и теперь наружу снова вылезло огромное количество проблем, которые, как ей кажется, решить очень сложно или даже невозможно.

В браке Александры Черно и Иосифа Оганесяна начался кризис

Сейчас девушка задается вопросом, такой ли замужней жизни ей хотелось, и сможет ли она сделать своего возлюбленного счастливым, если у них абсолютно разные цели в жизни, а также систематически нарушаются все договоренности.

Черно не знает, что делать в ситуациях, когда кажется, что брак близится к развалу, и просит подписчиков помочь ей в этом вопросе.

«У нас кризис. Рановатенько, конечно. Что с этим делать, я не знаю… Люблю, но и мучить не хочется себя и своего мужчину. Как вы считаете, мы справимся со всем?», - поинтересовалась она у них.

В браке Александры Черно и Иосифа Оганесяна начался кризис

При этом сам Иосиф Оганесян смотрит на проблемы в семье более оптимистично. В своем микроблоге он отметил, что у них с женой и раньше были разногласия, ссоры, драки, и даже доходило до расставания, но они всегда находили в себе силы спасти отношения, поэтому и в этот раз все будет хорошо. Главное никогда не опускать руки и бороться за свою любовь до конца.

Что касается подписчиков, то им так и не удалось узнать, что же именно произошло в паре Саши и Иосифа, что они вдруг подняли такие серьезные темы. Многие, считают, что Оганесян прав, и вскоре у супругов все наладится.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:56

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