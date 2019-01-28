Российские ученые предложили новый способ переработки отходов





Как известно, на данный момент практически все методы переработки приводят к тому, что на выходе получаются газообразные продукты, однако с появлением новой технологии мусор превратится в жидкость в результате совместного коксования отходов и нефтяных остатков. Не исключено, что полученная жидкость будет доведена до качества товарного нефтепродукта (например, котельное топливо и битум).В рамках исследований специалисты выяснили: благодаря технологии значительно экономится нефть. Помимо этого, отпадёт надобность в дополнительном строительстве специальных мусороперерабатывающих предприятий, подытожили ученые.