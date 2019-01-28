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Российские ученые предложили новый способ переработки отходов

Российские ученые обнаружили уникальный способ по переработке органического твёрдого мусора, позволяющего не строить дополнительные перерабатывающие заводы. Специалисты считают, что было бы уместнее перерабатывать вышеназванный тип отходов на нефтепредприятиях, вместе с гудроном.
Российские ученые предложили новый способ переработки отходов

Как известно, на данный момент практически все методы переработки приводят к тому, что на выходе получаются газообразные продукты, однако с появлением новой технологии мусор превратится в жидкость в результате совместного коксования отходов и нефтяных остатков. Не исключено, что полученная жидкость будет доведена до качества товарного нефтепродукта (например, котельное топливо и битум).

В рамках исследований специалисты выяснили: благодаря технологии значительно экономится нефть. Помимо этого, отпадёт надобность в дополнительном строительстве специальных мусороперерабатывающих предприятий, подытожили ученые.



 
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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 21:34

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