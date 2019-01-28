Илья Яббаров представил агитационный плакат к выборам депутатов в Саратовскую думу

«Не забудьте на выборах, когда увидите меня в бюллетени, отдать свой голос за Яббарова Илью Владимировича. Давайте сделаем хорошую жизнь для наших детей, родителей, и, конечно, для бабушек и дедушек. Я уверен, мы справимся, так как мы все хотим верить в лучшее», - подытожил Илья, признавшись, что уже вступил в партию, но в какую именно, не сказал.

«Примите мои соболезнования, саратовцы и все жители Поволжья))», «Я предлагаю не мелочиться! Сразу в президенты России! Чем ты хуже Владимира Владимировича?», «Ну разве это агитация? Вот как надо: «Саратовцы, мужики, пока вы пашете на своих работах, на подмогу к вам спешит оплодотворитель всея Руси, готовый день и ночь повышать рождаемость Владимиров в вашей области! Саратовец, у тебя еще нет детей? Тогда я иду к вам! Роди детей – ради детей», - писали хейтеры.

Тогда многие отнеслись к словам парня с юмором, считая, что он просто нашел очередную тему для пиара, однако, оказалось, что Илья действительно хочет служить народу и сделать Саратов лучшим городом Поволжья.А вчера возлюбленный Маргариты Ларченко даже опубликовал в социальной сети Instagram агитационный плакат, на котором он запечатлен рядом со своим слоганом: «Я, ты, он, она, Дом2 – голосует вся страна!». Кроме того, на изображении также красуется надпись «ради детей» и год, когда он будет баллотироваться в Думу-2028.В подписи Яббаров отметил, что впереди его ждет долгий и тернистый путь, а потому он надеется на понимание своих поклонников, терпение и поддержку. Молодой человек пообещал работать во благо народа и родного Саратова днем и ночью, не покладая рук.Стоит отметить, что заявление участника сразу же вызвало бурные обсуждения в комментариях под постом. Многие продолжили считать, что он просто «прикалывается», и принялись писать издевки, однако нашлись и те, кто отнесся к его словам серьезно.