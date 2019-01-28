В Apple запустят подписку с играми для iPhone
Разработчики компании намерены Apple запустить подписку с играми для iPhone. На данный момент производители ведут переговоры со сторонними разработчиками, которые могут принять участие в «Netflix для игр».
Согласно предварительной информации, пользователь заплатит определенную сумму и может пользоваться большим набором игр. Отмечается, что первые переговоры по данному поводу с программистами были проведены еще в прошлом году, однако информация об этом была обнародована лишь сейчас.
На данный момент стоимость подписки не раскрывается. Также неизвестно, какие именно игры «купертиновцы» намерены предложить для своих клиентов. Эксперты указывают, что на сегодняшний день в магазине App Store размещено большое количество продуктов для устройств на базе операционной системы iOS, но они не продаются большими «пакетами».
Согласно предварительной информации, пользователь заплатит определенную сумму и может пользоваться большим набором игр. Отмечается, что первые переговоры по данному поводу с программистами были проведены еще в прошлом году, однако информация об этом была обнародована лишь сейчас.
На данный момент стоимость подписки не раскрывается. Также неизвестно, какие именно игры «купертиновцы» намерены предложить для своих клиентов. Эксперты указывают, что на сегодняшний день в магазине App Store размещено большое количество продуктов для устройств на базе операционной системы iOS, но они не продаются большими «пакетами».
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 21:06