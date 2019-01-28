В Apple запустят подписку с играми для iPhone





Согласно предварительной информации, пользователь заплатит определенную сумму и может пользоваться большим набором игр. Отмечается, что первые переговоры по данному поводу с программистами были проведены еще в прошлом году, однако информация об этом была обнародована лишь сейчас.На данный момент стоимость подписки не раскрывается. Также неизвестно, какие именно игры «купертиновцы» намерены предложить для своих клиентов. Эксперты указывают, что на сегодняшний день в магазине App Store размещено большое количество продуктов для устройств на базе операционной системы iOS, но они не продаются большими «пакетами».