Porsche повысила цены на весь модельный ряд в России





Спортивный автомобиль 911 прибавил в цене сразу в 7 версиях из 9 ныне доступных на рынке, а стандартная модификация доступна за 8,11 миллиона рублей. Компактный кроссовер Porsche Macan подорожал до 3,99 миллиона рублей, также у транспортного средства появилась дополнительная модификация Macan S, за которую дилеры потребуют почти 4,6 миллиона рублей. Помимо вышеназванных машин аналитики выявили подорожание 718 Cayman, 718 Boxster и фастбэка Panamera.