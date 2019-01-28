Porsche повысила цены на весь модельный ряд в России
По информации отечественных аналитиков, немецкий автоконцерн Porsche в нынешнем месяце поднял стоимость всех своих моделей в среднем на 185 – 650 тысяч рублей. Как стало известно, базовая модификация самой продаваемой модели компании теперь будет стоить около 5 миллионов рублей.
Спортивный автомобиль 911 прибавил в цене сразу в 7 версиях из 9 ныне доступных на рынке, а стандартная модификация доступна за 8,11 миллиона рублей. Компактный кроссовер Porsche Macan подорожал до 3,99 миллиона рублей, также у транспортного средства появилась дополнительная модификация Macan S, за которую дилеры потребуют почти 4,6 миллиона рублей. Помимо вышеназванных машин аналитики выявили подорожание 718 Cayman, 718 Boxster и фастбэка Panamera.
Спортивный автомобиль 911 прибавил в цене сразу в 7 версиях из 9 ныне доступных на рынке, а стандартная модификация доступна за 8,11 миллиона рублей. Компактный кроссовер Porsche Macan подорожал до 3,99 миллиона рублей, также у транспортного средства появилась дополнительная модификация Macan S, за которую дилеры потребуют почти 4,6 миллиона рублей. Помимо вышеназванных машин аналитики выявили подорожание 718 Cayman, 718 Boxster и фастбэка Panamera.
Экономика
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:56