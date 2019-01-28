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Две 50-летние «Волги» поедут на ралли Монте-Карло через всю Европу

Два экипажа из России отправились на 50-летних Волгах ГАЗ-21 через всю Европу. Они это сделали ради того, чтобы принять участие в историческом ралли Монте-Карло.
Две 50-летние «Волги» поедут на ралли Монте-Карло через всю Европу

Стартовали автомобили от московского ГУМа, планируется, что они своим ходом смогут преодолеть заданное расстояние. По традиции, принимая участие в историческом ралли формата «Звездного сбора», необходимо добраться до места встречи самостоятельно. Ежегодно в общую точку сбора отправляются экипажи с семи точек Европы (Афины, Глазго, Бад Хомбург, Милан, Барселона, Реймс и Монте-Карло).

В 2019 году Россию будет представлять команда автомобильного исторического общества Gorkyclassic: гонщик-кольцевик Алексей Васильев и ралли-рейдовый штурман Константином Жильцовым – команда первой Волги; ралли-кроссовая гонщица Татьяна Елисеева, навигатор Марат Яруллин – экипаж второй машины. Участникам ралли из России предстоит провести в пути пять дней и преодолеть две с половиной тысячи километров.

Автомобили российской команды оснащены каркасом безопасности, форсированными двигателями имеющие силовую мощность до 120 «лошадей» и пару горизонтальных карбюраторов. Старт этого года посвящен 55-летнему юбилею со дна дебюта сборной СССР на ралли «Монте-Карло».



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 21:05

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