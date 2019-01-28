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В Подмосковье электричка насмерть сбила молодого мужчину

В Подмосковье под электричку попал молодой мужчина, получивший в результате происшествия смертельные травмы. Сведения о случившемся подтвердили представители Управления на транспорте МВД по ЦФО.
В Подмосковье электричка насмерть сбила молодого мужчину

О происшествии в Московской области стало известно вечером понедельника, 28 января. Наезд железнодорожного транспорта на мужчину имел место в районе станции Голицыно. В частности, гражданин угодил под электричку, которая направлялась из Одинцово в сторону Москвы. Травмы, полученные потерпевшим, оказались несовместимыми с жизнью, медики лишь подтвердили факт смерти. Позже удалось установить, что покойным является мужчина 1986 года рождения.

По предварительной информации, житель Подмосковья в момент ЧП предпринимал попытку пересечь рельсы в неотведенном для этого месте. Разобраться в обстоятельствах случившегося предстоит представителям транспортной полиции региона, после чего будет приниматься решение о дальнейших действиях.



 
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Происшествия
Добавил: Курило Марина Сегодня, 21:03

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