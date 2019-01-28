В Пентагоне обеспокоены отставанием в отражении кибератак





Бехлер отмечает, что на сегодняшний день программистам Министерства обороны США удалось добиться некоторого прогресса при отражении атак со стороны хакеров. Этого удалось достичь во время учебных имитация атак на компьютеры. В то же время эксперты оценивают данные успехи как недостаточные. К тому же, потенциальные противники Вашингтона постоянно улучшают свои возможности.Некоторые проблемы в данной сфере были выявлены во время тестирования систем безопасности. В частности, эксперты компании Raytheon указали на необходимость усилить меры компьютерной безопасности во время испытания сетей управления навигационных спутников. Кроме того, хакеры могут полностью из строя вывести систему данных по медицинскому обслуживанию военных ветеранов, а также современные истребители F-35. В данных учениях странами-противниками были Россия, Китай, Северная Корея и Иран. Во время тестов были наложены пути отражения атак.По итогам учений было установлено, что в Пентагоне недостаточное количество квалифицированных кадров в сфере кибербезопасности. Те сотрудники, что есть, недовольны уровнем заработной платы, которая ниже, чем в частных компаниях. В качестве выхода из сложившейся ситуации генерал Бехлер предложил увеличить финансирование военных академий и ВУЗов для подготовки высококвалифицированных программистов для использования в военной сфере.