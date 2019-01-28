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Наталия Гулькина на своё 55-летие мечтает выйти замуж в пятый раз

Наталия Гулькина, являющаяся экс-солисткой культовой советско-российской поп-группы «Мираж», дала откровенное интервью. По словам певицы, она мечтает выйти в пятый раз замуж на своё 55-летие.

Наталия Гулькина на своё 55-летие мечтает выйти замуж в пятый раз


Артистка отметила, что пятая свадьба должна быть в белом платье, так как предыдущие четыре брака она проводила эксперименты со свадебными традициями. Певица рассказала забавную историю, которая связана с ее первым платьем голубого цвета. Звезда купила на свадебный наряд ткань и пошла в столичное ателье. К ней вышел маленький яркий «пацан» по имени Валя. Молодой человек сшил ей подвенечное платье, после чего они и разошлись, а через некоторое время выяснилось, что это был популярный модельер Валентин Юдашкин.

Наталия Гулькина на своё 55-летие мечтает выйти замуж в пятый раз

Второй раз Наталью Гулькину украшал серебряный свадебный наряд. На третье бракосочетание знаменитость одела костюм цвета морской волны, при этом на последнюю свадьбу она выбрала наряд с широкой юбкой. Сейчас исполнительница песен хочет выбрать традиционное платье белого цвета. Конечно, считает артистка, самое главное не наряд, а возлюбленный, который должен понимать её и заботиться о ней. Стоит отметить, что Наталья Гулькина стала популярной певицей благодаря участию в коллективах «Мираж» и «Звёзды». В данное время звезда до сих пор дает концерты, а также выпускает песни.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:58

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