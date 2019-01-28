Наталия Гулькина на своё 55-летие мечтает выйти замуж в пятый раз





Артистка отметила, что пятая свадьба должна быть в белом платье, так как предыдущие четыре брака она проводила эксперименты со свадебными традициями. Певица рассказала забавную историю, которая связана с ее первым платьем голубого цвета. Звезда купила на свадебный наряд ткань и пошла в столичное ателье. К ней вышел маленький яркий «пацан» по имени Валя. Молодой человек сшил ей подвенечное платье, после чего они и разошлись, а через некоторое время выяснилось, что это был популярный модельер Валентин Юдашкин.Второй раз Наталью Гулькину украшал серебряный свадебный наряд. На третье бракосочетание знаменитость одела костюм цвета морской волны, при этом на последнюю свадьбу она выбрала наряд с широкой юбкой. Сейчас исполнительница песен хочет выбрать традиционное платье белого цвета. Конечно, считает артистка, самое главное не наряд, а возлюбленный, который должен понимать её и заботиться о ней. Стоит отметить, что Наталья Гулькина стала популярной певицей благодаря участию в коллективах «Мираж» и «Звёзды». В данное время звезда до сих пор дает концерты, а также выпускает песни.