Желтеющие осенние листья помогли ученым создать систему пожарной сигнализации





Большая часть пожарных сигнализаций фиксируют повышение температуры или большое количество дыма в помещении, а своевременное и правильное их срабатывание помогает спасти жизни людей, поэтому инновации в этой сфере играют большую роль для человечества. Ученые собрались исправить ситуацию, когда пожарные системы не могут найти очаг на самой ранней стадии возгорания. Применив в новой работе свойство веществ изменять цвет в зависимости от температуры, они взяли для реализации своего плана осенние листья, где зеленый хлорофилл после лета, а сама листва окрашивается в коричневый, желтый, красный и другие цвета.Исследователи создали систему раннего оповещения о появлении возгорания, состоявший из видеокамеры и программного обеспечения, способного отследить изменение цвета в онлайн-режиме. Данная методика порадовала своей эффективностью обычной слежки невооруженным глазом: при температуре в 275 градусов человек мог зарегистрировать перемены в цвете за пару минут, а машина - за 20 секунд. Помимо того, система установила присутствие открытого огня на протяжении трех секунд, иначе говоря, оказалась работоспособной на всех стадиях пожара.