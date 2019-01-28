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Желтеющие осенние листья помогли ученым создать систему пожарной сигнализации

Биохимические процессы в осенней листве помогли ученым создать механизм раннего оповещения о пожарах. Специальные вещества меняют свой цвет и реагируют на тепло, что позволяет системе оперативнее реагировать на детекторы дыма.
Желтеющие осенние листья помогли ученым создать систему пожарной сигнализации

Большая часть пожарных сигнализаций фиксируют повышение температуры или большое количество дыма в помещении, а своевременное и правильное их срабатывание помогает спасти жизни людей, поэтому инновации в этой сфере играют большую роль для человечества. Ученые собрались исправить ситуацию, когда пожарные системы не могут найти очаг на самой ранней стадии возгорания. Применив в новой работе свойство веществ изменять цвет в зависимости от температуры, они взяли для реализации своего плана осенние листья, где зеленый хлорофилл после лета, а сама листва окрашивается в коричневый, желтый, красный и другие цвета.

Исследователи создали систему раннего оповещения о появлении возгорания, состоявший из видеокамеры и программного обеспечения, способного отследить изменение цвета в онлайн-режиме. Данная методика порадовала своей эффективностью обычной слежки невооруженным глазом: при температуре в 275 градусов человек мог зарегистрировать перемены в цвете за пару минут, а машина - за 20 секунд. Помимо того, система установила присутствие открытого огня на протяжении трех секунд, иначе говоря, оказалась работоспособной на всех стадиях пожара.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 21:00

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