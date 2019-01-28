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Испанская няня детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма проходила обучение как “секретный агент”

Мария Борелло, испанская няня наследников принца Уильяма и Кейт Миддлтон, проходила обучение как “секретный агент”. Навыкам выпускницы элитного колледжа, по словам британских таблоидов, может позавидовать даже Джеймс Бонд.
Испанская няня детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма проходила обучение как “секретный агент”

Несмотря на наличие трех детей, Кейт Миддлтон и ее супруг вынуждены выполнять свои обязанности как представители королевского семейства. В их отсутствие присматривает за наследниками Мария Борелло, обладающая особыми навыками. Она прошла обучение в одном из элитных мест — Норланд-колледже. Именно здесь ведется подготовка лучших специалистов, которым приходится работать с детьми.

Занимающаяся воспитанием королевских детей испанка часто появляется в форме, напоминающей военную, и помимо традиционных для няни навыков, у нее имеются и другие способности. В частности, Борелло хорошо управляется с авто при возникновении экстремальных ситуаций на дороге, а также она знакома с приемами самообороны.
Испанская няня детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма проходила обучение как “секретный агент”

В мирные времена от няни требуется контролировать отпрысков Кейт Миддлтон. К примеру, перед публичными появлениями ей необходимо позаботиться о том, чтобы дети не плакали, вели себя достойно и улыбались.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:56

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