Испанская няня детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма проходила обучение как “секретный агент”

Несмотря на наличие трех детей, Кейт Миддлтон и ее супруг вынуждены выполнять свои обязанности как представители королевского семейства. В их отсутствие присматривает за наследниками Мария Борелло, обладающая особыми навыками. Она прошла обучение в одном из элитных мест — Норланд-колледже. Именно здесь ведется подготовка лучших специалистов, которым приходится работать с детьми.Занимающаяся воспитанием королевских детей испанка часто появляется в форме, напоминающей военную, и помимо традиционных для няни навыков, у нее имеются и другие способности. В частности, Борелло хорошо управляется с авто при возникновении экстремальных ситуаций на дороге, а также она знакома с приемами самообороны.В мирные времена от няни требуется контролировать отпрысков Кейт Миддлтон. К примеру, перед публичными появлениями ей необходимо позаботиться о том, чтобы дети не плакали, вели себя достойно и улыбались.