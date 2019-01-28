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В США создают инновационные таблетки от одиночества

Наука не считает хроническое одиночество заболеванием, в отличие от тревоги и депрессии, но и такое состояние тоже способно навредить здоровью. Ученые из США трудятся над созданием таблеток, облегчающих ощущение изоляции.
В США создают инновационные таблетки от одиночества

Сегодня многие люди сталкиваются с социальной изоляцией. До 75% граждан США регулярно чувствуют себя одинокими людьми. Это может удудшать функционирование иммунитета и повышает риск заболеваний сердца, возникновения рака и нейродегеративных недугов. Пытаясь найти выход из этой сложной ситуации, исследовательница Стефани Качиоппо создает таблетки от одиночества. Она уже сталкивалась с данным ощущением, лишившись спутника жизни.

Новый препарат не сможет излечить человека в полной мере, но облегчит отрицательное ощущение и нейтрализует негативное влияние на когнитивные особенности и организм. Основой инновационного препарата является гормон прегненолон, способный ослабить воздействие тревожности. Стефани Качиоппо надеется, что ее научный препарат поможет облегчить многим людям общение и позволит избежать болезненного состояния, связанного с ощущением одиночества..



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:44

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