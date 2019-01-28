Андрогин Билал Хассани представит Францию на “Евровидении-2019”





Отправить на “Евровидение-2019” именно Билала Хассани решено после оглашения результатов нацотбора. Своей композицией “Король” андрогин покорил публику, а клип на указанную аудиоработу менее чем за месяц успел собрать на просторах YouTube более 6 млн просмотров. Молодой человек нередко эпатирует женскими нарядами и яркими париками, поддерживая ЛГБТ-сообщество. Известен он благодаря своему каналу, где имеется более 800 тысяч фолловеров.После того, как стало известно наверняка о том, что именно Билал Хассани на международном уровне представит Францию, в адрес молодого андрогина “посыпалось” значительное число негативных высказываний и гомофобных реплик. Общественные организации страны выступили в поддержку артиста, намереваясь через суд привлечь к ответственности особенно активных хейтеров.