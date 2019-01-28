Ксения Собчак высмеяла роман Федора Смолова и Виктории Лопыревой в своем новом YouTube-шоу

«Скажи, а как одному и тому же человеку может нравиться Ларс фон Триер и Виктория Лопырева?», - язвительно поинтересовалась она и начала смеяться.

«Но это тоже опыт. Я кайфовал. Это красивая история, которой я не могу сказать, что горжусь, но я рад, что она имела место быть», - признался он.

В качестве анонса теледива опубликовала небольшой трейлер, снятый в стиле хоррора, а в описании намекнула на то, что первым гостем станет мужчина, не оправдавший надежд своей страны. А вскоре стало ясно: на откровенную беседу придет Федор Смолов.Сегодня же состоялась премьера шоу, поэтому многие поклонники уже смогли оценить старания Ксении, которая выбрала совсем необычный формат съемки. В частности, своего дебютного гостя она встретила не дома или в специальной студии, а прямо около стадиона, поэтому их разговор начался еще в дороге.Первым делом девушка поинтересовалась планами футболиста на вечер, и тот сообщил, что собирается посмотреть новый фильм Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек», подчеркнув, что ему очень нравятся работы этого режиссера, после чего Собчак позволила себе посмеяться над молодым человеком.Напомним, что Виктория и Федор познакомились в 2012 году, через год обручились, а еще через два расстались. Тогда модель объяснила, что спортсмен не готов к серьезной семейной жизни, чем очень его обидела.В интервью Собчак Смолов сообщил, что отношения с Лопыревой мешали его карьере, так как она публичный человек и должна постоянно появляться на различных светских мероприятиях, а у него из-за графика тренировок и игр не всегда получалось ее сопровождать.В разговоре с Ксенией футболист также впервые прокомментировал ДТП, произошедшее 1 августа прошлого года в Краснодаре, когда он потерял управление своим автомобилем, врезался в забор, а после покинул место происшествие, не дождавшись приезда полиции.По словам молодого человека, он был трезв, а уехал из-за просроченных прав, так как боялся, что страховая компания не возместит ущерб, нанесенный машине. Утром, проконсультировавшись с адвокатом, Федор явился в полицию с повинной, поэтому отделался лишением прав сроком на 1 год и штрафом в размере 58 тысяч рублей.