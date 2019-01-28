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Испытания первого алюминиевого двигателя состоялись в Новосибирске

На одном из аэродромов Новосибирска испытали уникальный алюминиевый ДВС. Экспериментальный экземпляр является единственным в мире в своём виде, и он уже успел пройти многочасовые ресурсные тестирования.
Испытания первого алюминиевого двигателя состоялись в Новосибирске

Тем не менее, не обошлось и без внештатной ситуации. Примерно к середине испытания на одном из комплектующих образовался скол нового покрытия, а также было обнаружено повреждение уплотнения масляной системы, что привело к задымлению мотора, но всё же он продолжил и дальше функционировать. По мнению экспертов, это доказывает высокую надежность мотора. В результате анализа неполадки выяснилось: она произошла в связи с производственным браком при обработке комплектующего и не имеет отношения к самой технологии.

Напомним, что впервые алюминиевый ДВС представили около года назад. Его преимуществами по сравнению со стальными моторами аналогичной мощности является меньший вес и большая мощность, также почти на 15% снижается расход топлива.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:38

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