Космонавт Лука Пармитано предрек появление "четырехруких астронавтов"





Пармитано рассказал журналистам издания Ulisse, что человеческий ген, который отвечает за способность впадать в зимнюю спячку, присущ каждому. Однако он никогда себя не проявляет. Космонавт считает, что можно найти способ его активации, что поможет экипажу в длительных экспедициях. Также он рассказал, что можно пойти еще дальше и заменить некоторые части тела. Например, в космосе бесполезными являются ноги. В то же время лишняя пара рук совершенно не помешает.По мнению астронавта, нанотехнологии будущего помогут поставить блок и не допускать деления клеток. Это защитит экипаж от опасности, которую несет космическая радиация. По словам Пармитано, этическая сторона вопроса его совершенно не смущает.