Космонавт Лука Пармитано предрек появление "четырехруких астронавтов"
Итальянский космонавт Лука Пармитано считает, что экипажи, которые отправляются в дальние экспедиции, со временем получат возможность модифицировать свое тело. Это приведет к появлению «четырехруких астронавтов».
Пармитано рассказал журналистам издания Ulisse, что человеческий ген, который отвечает за способность впадать в зимнюю спячку, присущ каждому. Однако он никогда себя не проявляет. Космонавт считает, что можно найти способ его активации, что поможет экипажу в длительных экспедициях. Также он рассказал, что можно пойти еще дальше и заменить некоторые части тела. Например, в космосе бесполезными являются ноги. В то же время лишняя пара рук совершенно не помешает.
По мнению астронавта, нанотехнологии будущего помогут поставить блок и не допускать деления клеток. Это защитит экипаж от опасности, которую несет космическая радиация. По словам Пармитано, этическая сторона вопроса его совершенно не смущает.
Пармитано рассказал журналистам издания Ulisse, что человеческий ген, который отвечает за способность впадать в зимнюю спячку, присущ каждому. Однако он никогда себя не проявляет. Космонавт считает, что можно найти способ его активации, что поможет экипажу в длительных экспедициях. Также он рассказал, что можно пойти еще дальше и заменить некоторые части тела. Например, в космосе бесполезными являются ноги. В то же время лишняя пара рук совершенно не помешает.
По мнению астронавта, нанотехнологии будущего помогут поставить блок и не допускать деления клеток. Это защитит экипаж от опасности, которую несет космическая радиация. По словам Пармитано, этическая сторона вопроса его совершенно не смущает.
Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 20:36