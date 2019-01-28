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Космонавт Лука Пармитано предрек появление "четырехруких астронавтов"

Итальянский космонавт Лука Пармитано считает, что экипажи, которые отправляются в дальние экспедиции, со временем получат возможность модифицировать свое тело. Это приведет к появлению «четырехруких астронавтов».

Космонавт Лука Пармитано предрек появление "четырехруких астронавтов"

Пармитано рассказал журналистам издания Ulisse, что человеческий ген, который отвечает за способность впадать в зимнюю спячку, присущ каждому. Однако он никогда себя не проявляет. Космонавт считает, что можно найти способ его активации, что поможет экипажу в длительных экспедициях. Также он рассказал, что можно пойти еще дальше и заменить некоторые части тела. Например, в космосе бесполезными являются ноги. В то же время лишняя пара рук совершенно не помешает.

По мнению астронавта, нанотехнологии будущего помогут поставить блок и не допускать деления клеток. Это защитит экипаж от опасности, которую несет космическая радиация. По словам Пармитано, этическая сторона вопроса его совершенно не смущает.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 20:36

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