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Ученые нашли самую холодную карликовую звезду

Американские ученые из Университета штата Висконсин в Мэдисоне (University of Wisconsin–Madison) в ходе исследования нашли самую холодную карликовую звезду. Данный объект был обнаружен при помощи пульсара.
Ученые нашли самую холодную карликовую звезду

Астрономы рассказывают, что белых карликов сложно увидеть с Земли, поскольку у них малая яркость и температура. По словам ученых, найденное тело состоит из кристаллических углеродов, как и алмазы и специалисты уже назвали его самым темным из когда-либо увиденных в космосе. По предварительной информации, возраст звезды составляет более 11 млрд лет.

Ученые рассказывают, что небесные тела превращаются в белых карликов, когда израсходуют в полном объеме горючее вещество. После этого углеродно-кислородная звезда истощается и постепенно гаснет. Из-за слишком слабой яркости их не могут заметить даже самые мощные телескопы.

До этого ученые благодаря магнитному полю раскрыли загадку температуры белых карликов. Линии изучения данных звезд и температурой их поверхности имеют разную температуру из-за сверхгорячего газа, который удерживается магнитным полем.



 
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Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 20:46

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