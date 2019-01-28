Ученые нашли самую холодную карликовую звезду
Американские ученые из Университета штата Висконсин в Мэдисоне (University of Wisconsin–Madison) в ходе исследования нашли самую холодную карликовую звезду. Данный объект был обнаружен при помощи пульсара.
Астрономы рассказывают, что белых карликов сложно увидеть с Земли, поскольку у них малая яркость и температура. По словам ученых, найденное тело состоит из кристаллических углеродов, как и алмазы и специалисты уже назвали его самым темным из когда-либо увиденных в космосе. По предварительной информации, возраст звезды составляет более 11 млрд лет.
Ученые рассказывают, что небесные тела превращаются в белых карликов, когда израсходуют в полном объеме горючее вещество. После этого углеродно-кислородная звезда истощается и постепенно гаснет. Из-за слишком слабой яркости их не могут заметить даже самые мощные телескопы.
До этого ученые благодаря магнитному полю раскрыли загадку температуры белых карликов. Линии изучения данных звезд и температурой их поверхности имеют разную температуру из-за сверхгорячего газа, который удерживается магнитным полем.
Астрономы рассказывают, что белых карликов сложно увидеть с Земли, поскольку у них малая яркость и температура. По словам ученых, найденное тело состоит из кристаллических углеродов, как и алмазы и специалисты уже назвали его самым темным из когда-либо увиденных в космосе. По предварительной информации, возраст звезды составляет более 11 млрд лет.
Ученые рассказывают, что небесные тела превращаются в белых карликов, когда израсходуют в полном объеме горючее вещество. После этого углеродно-кислородная звезда истощается и постепенно гаснет. Из-за слишком слабой яркости их не могут заметить даже самые мощные телескопы.
До этого ученые благодаря магнитному полю раскрыли загадку температуры белых карликов. Линии изучения данных звезд и температурой их поверхности имеют разную температуру из-за сверхгорячего газа, который удерживается магнитным полем.
Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 20:46