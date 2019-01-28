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Японские астрономы назвали кратер на астероиде Рюгу в честь Колобка

Расположенный на астероиде Рюгу кратер получил название Колобка благодаря астрономам Японии. Японский исследовательский зонд Hayabusa-2 продолжает активное изучение этого космического путешественника.
Японские астрономы назвали кратер на астероиде Рюгу в честь Колобка

Новые названия получили 13 точек на астероиде, среди которых пики, крупные камни и кратеры. Данные места объединяет общая тема: они названы в честь героев мифов и сказок разных народов мира. В частности, один из кратеров ныне именуется Колобком в честь известного сказочного персонажа. В примечании к наименованию объекта в Агентстве аэрокосмических исследований Японии написали: маленький хлеб круглой формы, убежавший из дома.

Название астероида переводится как «дворец дракона», а название было взято из легенды про рыбака Урасима Таро. По сюжету сказки, в древние времена он спас черепаху, оказавшейся дочерью властителя морей. Получив приглашение посетить подводный дворец, рыбак провел там несколько дней, но потом вновь возвратился на землю, получив на прощание от спасенной им девушки странную коробку. На суше выяснилось, что Таро не видели на родине несколько сотен лет. Раскрыв коробку, рыбак погиб под дуновением дыма, вырвавшегося из нее наружу.

Диаметр Рюгу равен 900 метрам. Японский зонд изучает его последние пять лет, благодаря чему ученые надеются обнаружить на космическом объекте воду и органические вещества. В этом году Hayabusa-2 три раза спустится к астероиду и потом вернется на Землю.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:33

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