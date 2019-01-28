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Украинский политолог подверг сомнению существование россиян

Украинский политолог Олег Соскин в комментарии журналистам подверг сомнению существование россиян. Он отметил, что после распада России ряд ее регионов присоединится к Украине.
Украинский политолог подверг сомнению существование россиян

Политолог сказал, что нации под название россияне нет, поскольку даже название государства появилось как калька от латинского слова Rus (Русь). Однако, по мнению Соскина, данное название принадлежит Украине, и оно было украдено у украинского народа императором Петром I. Таким образом Русь является протоназванием Украины, и по этой причине россиян не существует.

Политолог рассказал, что россияне объединяют жителей разных республик с разными этносами. По его прогнозу, как только Владимир Путин уйдет с поста президента России, то эти народы будут создавать свои государства. Олегом Соскиным было спрогнозировано, что у РФ нет никакого будущего как геополитического объекта, и в скором времени эта страна распадется на многие части. А новые государства на ее территории захотят видеть Киев в союзниках.

Соскин подчеркнул, что в приграничных районах России, включая Белгород, Курск, Смоленск, Ростов, живут украинцы. После распада страны они сами присоединятся к Украине. Однако для этого Киеву придется изменить территориальную модель и стать федерацией, чтобы другим регионам было легче в нее вступать.

Данное высказывание Соскина прокомментировал бывший народный депутат Верховной Рады Владимир Олейник. Он отметил, что националисты стали забывать происхождение Украины и открестились от Руси, хотя всегда были частью "русского мира". Им необходимо вспомнить, что в древние времена в Русь входили Киев и Нижний Новгород. К тому же, генсеки СССР Леонид Брежнев и Никита Хрущев были украинцами.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 20:16

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