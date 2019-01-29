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Иван Ургант посмеялся над собой, показав “идиотский коллаж” из фото в лифте

Иван Ургант решил посмеяться над самим собой, показав поклонникам “идиотский коллаж”. Соответствующий пост появился на странице отечественного телеведущего в Instagram.
Иван Ургант посмеялся над собой, показав “идиотский коллаж” из фото в лифте

На своей странице Иван Ургант обнародовал коллаж, состоящий из трех снимков, сделанных в разное время. На всех кадрах телеведущей делает селфи на камеру телефона, позируя в лифте в различных образах. В подписи к посту актер говорит о себе в третьем лице, отмечая, что владелец аккаунта редко радует своих фолловеров действительно интересными фото, а на этот раз и вовсе опубликовал “идиотский коллаж”. Сам автор якобы утверждает, что сделаны селфи с разницей в четыре минуты.
Иван Ургант посмеялся над собой, показав “идиотский коллаж” из фото в лифте

Своих поклонников Иван Ургант призвал подписаться на канал, поскольку именно здесь появляются наиболее скандальные новости отечественного шоу-бизнеса. Фолловеры телеведущего оценили его чувство юмора, а пост собрал более 228 тысяч “лайков”.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 07:30

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