Иван Ургант посмеялся над собой, показав “идиотский коллаж” из фото в лифте





На своей странице Иван Ургант обнародовал коллаж, состоящий из трех снимков, сделанных в разное время. На всех кадрах телеведущей делает селфи на камеру телефона, позируя в лифте в различных образах. В подписи к посту актер говорит о себе в третьем лице, отмечая, что владелец аккаунта редко радует своих фолловеров действительно интересными фото, а на этот раз и вовсе опубликовал “идиотский коллаж”. Сам автор якобы утверждает, что сделаны селфи с разницей в четыре минуты.Своих поклонников Иван Ургант призвал подписаться на канал, поскольку именно здесь появляются наиболее скандальные новости отечественного шоу-бизнеса. Фолловеры телеведущего оценили его чувство юмора, а пост собрал более 228 тысяч “лайков”.