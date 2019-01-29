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Suzuki Baleno представили в обновлённом виде

Небольшой четырёхметровый хэтчбек версии Suzuki Baleno был представлен в обновлённом виде. Авто не предназначается для российского авторынка.

Suzuki Baleno представили в обновлённом виде

По мнению маркетологов, даже производство на индийском заводе не позволит соревноваться с конкурентами в РФ. Авто Maruti Suzuki хорошо расходится у дилеров на территории Индии. На протяжении текущего года реализовали свыше 210 000 единиц. Премьера новинки была проведена также в Индии. Новую версию наделили рельефными формами за счет бамперов. Авто оснащается противотуманными фарами и новыми колёсами. Люксовые версии наделили светодиодными фонарями и ассистентом парковки. Интерьер авто был модернизирован не сильно. Транспортное средство имеет новые материалы отделки. Обшивка автомобильного салона может стать также двухцветной.

Помимо самых скромных версий, медиасистема появится во всех вариациях авто. На местном рыке автомобиль расценивается в 7 700 – 12 300 долларов.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:00

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