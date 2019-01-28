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Поклонники раскритиковали Полину Гагарину за фото в мужском пиджаке

Поклонники Полины Гагариной выступили с критикой в адрес певицы из-за снимка в мужском пиджаке. Соответствующий кадр отечественная исполнительница опубликовала на странице в Instagram.
Поклонники раскритиковали Полину Гагарину за фото в мужском пиджаке

Полина Гагарина в рамках своей поездки в Китай посетила город Чанша, откуда поделилась фото. Певица отметила, что там сейчас прохладно, а также поинтересовалась, какая погода в населенных пунктах ее подписчиков. Реакция фолловеров на снимок оказалась неоднозначной, в частности, споры вызвал образ артистки, который она выбрала для прогулки. Звезда надела голубые джинсы, белые кроссовки, клетчатый пиджак, а также теплую кофту, дополнив “лук” солнцезащитными очками.

Многие юзеры не оценили такой образ Полины Гагариной, заявив, что он лишает ее женственности и делает похожей на мужчину. Некоторые предположили, что сейчас мода основывается на том, чтобы одеться как можно хуже. Впрочем, часть фолловеров встали на защиту кумира, отметив, что она прекрасно выглядит в любом наряде.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:08

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