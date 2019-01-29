Смартфон Honor Magic 3 получит двойную камеру-перископ
Интернет-источник опубликовал сведения о новой разработке бренда Honor, смартфоне Magic 3. Устройству приписывают наличие двойной камеры-перископа.
Известно, что официальный анонс девайса должен состояться во второй половине этого года, а предположительная его цена составит более 600 долларов.
Если доверять сетевому источнику, новинка получит выдвижной селфи-модуль, который имеет два сенсора и разрешением в 20 и 8 мегапикселей. На заднюю панель разработчики поместили тройную камеру с модулями на 48, 20 и 8 мегапикселей. Эксперты говорят о том, что устройство оснастят сканером отпечатка пальца, который будет встроен в экран. Функционировать девайсу поможет процессор Kirin 980 на два ядра ARM Cortex-A76. На выбор потребительской аудитории будет предоставлено две комплектации Honor Magic 3. Одна получит шесть гигабайт оперативной памяти, а вторая – восемь гигабайт, а также флеш-накопитель на 128 и 256 гигабайт соответственно.
Известно, что официальный анонс девайса должен состояться во второй половине этого года, а предположительная его цена составит более 600 долларов.
Если доверять сетевому источнику, новинка получит выдвижной селфи-модуль, который имеет два сенсора и разрешением в 20 и 8 мегапикселей. На заднюю панель разработчики поместили тройную камеру с модулями на 48, 20 и 8 мегапикселей. Эксперты говорят о том, что устройство оснастят сканером отпечатка пальца, который будет встроен в экран. Функционировать девайсу поможет процессор Kirin 980 на два ядра ARM Cortex-A76. На выбор потребительской аудитории будет предоставлено две комплектации Honor Magic 3. Одна получит шесть гигабайт оперативной памяти, а вторая – восемь гигабайт, а также флеш-накопитель на 128 и 256 гигабайт соответственно.
Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 07:00