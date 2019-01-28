Адвокат Александра Малинина заявила, что не певец является отцом дочери Ольги Зарубиной





Последние 25 лет Александр Малинин счастлив в браке, у него с возлюбленной имеются двое детей. С наследниками от прежних отношений артист связей почти не поддерживает. Накануне адвокат Мария Ярмуш посетила студию шоу “На самом деле”, где заявила, что певец не приходится отцом дочери Кире, рожденной в браке с Ольгой Зарубиной. До этого последняя в эфире высказалась, что Малинин отказывается общаться с наследницей.Правозащитник заявила, что единственным, кто тепло принял девочку, стал отец Александра Малинина Николай Выгузов, скончавшийся в минувшем году. По мнению Ярмуш, у Зарубиной и мужчины был роман, и именно он является родителем Киры, а артисту она приходится младшей сестрой. Также она показала результаты теста ДНК, демонстрирующего, что вероятность родства между дедушкой и внучкой превышает 99%. Привела адвокат и другие доводы.Поддержала Зарубину только вдова покойного Выгузова, которая не готова верить в то, что у ее мужа имелась интимная близость с другой. В конце передачи мать Киры прошла проверку на полиграфе, который подтвердил, что ее слова об отсутствии сексуальных отношений с отцом Александра Малинина правдивы.