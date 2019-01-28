Адвокат Александра Малинина заявила, что не певец является отцом дочери Ольги Зарубиной
Мария Ярмуш, являющаяся адвокатом артиста Александра Малинина, заявила, что исполнитель не приходится отцом дочери Ольги Зарубиной. По ее словам, папой Кире является родитель исполнителя.
Последние 25 лет Александр Малинин счастлив в браке, у него с возлюбленной имеются двое детей. С наследниками от прежних отношений артист связей почти не поддерживает. Накануне адвокат Мария Ярмуш посетила студию шоу “На самом деле”, где заявила, что певец не приходится отцом дочери Кире, рожденной в браке с Ольгой Зарубиной. До этого последняя в эфире высказалась, что Малинин отказывается общаться с наследницей.
Правозащитник заявила, что единственным, кто тепло принял девочку, стал отец Александра Малинина Николай Выгузов, скончавшийся в минувшем году. По мнению Ярмуш, у Зарубиной и мужчины был роман, и именно он является родителем Киры, а артисту она приходится младшей сестрой. Также она показала результаты теста ДНК, демонстрирующего, что вероятность родства между дедушкой и внучкой превышает 99%. Привела адвокат и другие доводы.
Поддержала Зарубину только вдова покойного Выгузова, которая не готова верить в то, что у ее мужа имелась интимная близость с другой. В конце передачи мать Киры прошла проверку на полиграфе, который подтвердил, что ее слова об отсутствии сексуальных отношений с отцом Александра Малинина правдивы.
Последние 25 лет Александр Малинин счастлив в браке, у него с возлюбленной имеются двое детей. С наследниками от прежних отношений артист связей почти не поддерживает. Накануне адвокат Мария Ярмуш посетила студию шоу “На самом деле”, где заявила, что певец не приходится отцом дочери Кире, рожденной в браке с Ольгой Зарубиной. До этого последняя в эфире высказалась, что Малинин отказывается общаться с наследницей.
Правозащитник заявила, что единственным, кто тепло принял девочку, стал отец Александра Малинина Николай Выгузов, скончавшийся в минувшем году. По мнению Ярмуш, у Зарубиной и мужчины был роман, и именно он является родителем Киры, а артисту она приходится младшей сестрой. Также она показала результаты теста ДНК, демонстрирующего, что вероятность родства между дедушкой и внучкой превышает 99%. Привела адвокат и другие доводы.
Поддержала Зарубину только вдова покойного Выгузова, которая не готова верить в то, что у ее мужа имелась интимная близость с другой. В конце передачи мать Киры прошла проверку на полиграфе, который подтвердил, что ее слова об отсутствии сексуальных отношений с отцом Александра Малинина правдивы.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:55