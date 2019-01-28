Конструкторы КБ "Туполев" назвали необходимое время для создания ПАК ДА





По словам гендиректора компании Александра Конюхова, бюро не только занимается улучшением авиационной техники, но о создает новую. Сейчас инженеры воплощают в жизнь проект «Изделие 80», срок реализации которого составляет 5-7 лет. Он заявил, что конструкторам ПАК ДА необходимо будет в ходе работ преодолеть такие же сложности, как и во время разработки сверхзвукового пассажирского лайнера Ту-144.ПАК ДА является дозвуковым реактивным самолетом, созданным по схеме «летающее крыло» с применением стелс-технологий. Данная воздушная конструкция заменит весь сегмент отечественной дальней авиации благодаря большому количеству высокоточным средствам поражения. Поставлять новинку для нужд армии начнут не ранее 2025 года после тестирования. При этом ранее в Минобороны заявляли о представлении данного авиационного комплекса уже в 2018 года, а уйти в серию он смог бы лишь в 2028 году.