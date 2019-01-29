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Елена Подкаминская в желтом парео отдыхает в Италии

Елена Подкаминская в своем микроблоге Instagram продемонстрировала фанатам «яркое» фото из отпуска в Италии. Кинозвезда сфотографировалась в гамаке, прикрывшись лишь парео желтого цвета.

Елена Подкаминская в желтом парео отдыхает в Италии


По словам Елены Подкаминской, прежде чем отправиться в отпуск в Европу, она купила для себя и дочек много нарядов. Артистка надеялась часто менять платья и поражать итальянцев своей красотой. Однако приехав в частный отель, звезда увидела, что в ее номере практически отсутствует мебель. Хозяйка заведения сказала артистке, что не стоило ей нагружаться багажом, потому что туристы должны отдыхать и кроме купальника ей из одежды ничего не понадобится.

Прожив в Италии две недели, кинозвезда уверилась, что отдых должен быть расслабляющим и лёгким. В доказательство своих слов знаменитость опубликовала яркое фото, показав, как нужно наслаждаться итальянским солнцем. Пост за четыре часа собрал более 22 тысяч лайков и около 125 комментариев.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:00

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