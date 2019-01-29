Елена Подкаминская в желтом парео отдыхает в Италии

По словам Елены Подкаминской, прежде чем отправиться в отпуск в Европу, она купила для себя и дочек много нарядов. Артистка надеялась часто менять платья и поражать итальянцев своей красотой. Однако приехав в частный отель, звезда увидела, что в ее номере практически отсутствует мебель. Хозяйка заведения сказала артистке, что не стоило ей нагружаться багажом, потому что туристы должны отдыхать и кроме купальника ей из одежды ничего не понадобится.Прожив в Италии две недели, кинозвезда уверилась, что отдых должен быть расслабляющим и лёгким. В доказательство своих слов знаменитость опубликовала яркое фото, показав, как нужно наслаждаться итальянским солнцем. Пост за четыре часа собрал более 22 тысяч лайков и около 125 комментариев.