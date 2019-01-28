Мобильная версия Microsoft Edge расскажет о фейковых новостях





Разработчики отмечают, что искусственный интеллект помечает новости не на основании алгоритмов, а используются данные NewsGuard. Кроме того, сами люди могут обозначать фейковую информацию. Для включения новой возможности необходимо активировать специальный раздел в настройках. После этого перед пользователем появится ранжированный список источников. Возле надежных СМИ появится зеленый значок, а ненадежных красный. В последнем случае пользователь получает уведомление, что сайт не придерживается принципов журналистики, а также стандартов точности информации.На сегодняшний день большинство сайтов рейтинга являются англоязычными. Надежными авторы посчитали CNN и Fox News. Snopes и MailOnline обозначены красным значком. Разработчики планируют в будущем перенести свое решение на другие приложения.Эксперты отмечают, что на сегодняшний день социальные сети и электронные СМИ все чаще и чаще используются для распространения фейковых новостей. Из-за этого много правдивых данных в них теряются, и на первый план выходит информация, достоверность которой требует проверки. Все это приводит к низкому доверию к СМИ среди потребителей.