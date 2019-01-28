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Мобильная версия Microsoft Edge расскажет о фейковых новостях

С выходом обновления мобильная версия браузера Microsoft Edge расскажет о фейковых новостях. Непроверенная или лживая информация от СМИ будет помечаться отметкой. Также данная функция работает в десктопной версии Microsoft Edge, а также разрешениях для сторонних браузеров.
Мобильная версия Microsoft Edge расскажет о фейковых новостях

Разработчики отмечают, что искусственный интеллект помечает новости не на основании алгоритмов, а используются данные NewsGuard. Кроме того, сами люди могут обозначать фейковую информацию. Для включения новой возможности необходимо активировать специальный раздел в настройках. После этого перед пользователем появится ранжированный список источников. Возле надежных СМИ появится зеленый значок, а ненадежных красный. В последнем случае пользователь получает уведомление, что сайт не придерживается принципов журналистики, а также стандартов точности информации.

На сегодняшний день большинство сайтов рейтинга являются англоязычными. Надежными авторы посчитали CNN и Fox News. Snopes и MailOnline обозначены красным значком. Разработчики планируют в будущем перенести свое решение на другие приложения.

Эксперты отмечают, что на сегодняшний день социальные сети и электронные СМИ все чаще и чаще используются для распространения фейковых новостей. Из-за этого много правдивых данных в них теряются, и на первый план выходит информация, достоверность которой требует проверки. Все это приводит к низкому доверию к СМИ среди потребителей.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 19:57

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